Sorteggi Champions League 2020 2021: le fasce per i gironi

Domani, giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 17 a Ginevra, in Svizzera, si terranno i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2020 2021. In tutto saranno 32 i club che prenderanno parte alla nuova edizione della Coppa dei Campioni, suddivisi in quattro fasce. La fase a gironi inizierà il 20 e il 21 ottobre 2020, mentre la finale è in programma per il 29 maggio 2021 allo stadio Atatürk di Istanbul. Ma quali sono le fasce per i sorteggi dei gironi e i criteri adottati? Scopriamolo insieme.

Le fasce

Le squadre qualificate vengano suddivise in quattro fasce distinte per formare i vari gruppi durante il sorteggio. La prima fascia è formata dai vincitori della Champions League 2019-2020, dalla vincitrice dell’Europa League 2019-2020 e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking Uefa più alto. Le fasce 2, 3 e 4, invece, sono determinate dai coefficienti dei club, un valore stabilito dai risultati ottenuti dalle società negli ultimi cinque anni. Ecco le fasce per l’edizione 2020-21 (le prime due sono già definite, la terza e la quarta lo saranno dopo le ultime qualificazioni). Per completare il quadro delle 32 squadre che prenderanno parte alla competizione mancano infatti ancora i nomi delle tre vincenti nelle sfide di ritorno degli spareggi in programma questa sera:

FASCIA 1: Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Psg, Zenit St Pietroburgo, Porto.

FASCIA 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.

FASCIA 3 o 4: Dinamo Kiecv, Lipsia, Inter, Olympiacos, Lazio, Atalanta, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, Ferencvaros.

Sorteggi Champions League, i criteri

Le squadre saranno divise in quattro teste di serie. La fascia 1 sarà composta dai detentori di Champions ed Europa League più i campioni delle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla 2 alla 4 saranno determinate dalla classifica dei coefficienti delle società qualificate. Nessun club potrà affrontare un’altra squadra della stessa fascia né della stessa federazione.

Il calendario

La nuova Champions League partirà con la fase a gironi il 20-21 ottobre 2020. Sette giorni dopo andrà in scena la seconda giornata, la settimana seguente si giocherà la terza. Dopo una pausa di tre settimane, il 24 e 25 novembre si tornerà in campo per il quarto turno, mentre l’1 e 2 dicembre sarà in programma la quinta giornata. L’ultimo appuntamento sarà previsto per l’8 e 9 dicembre. Nel 2021, a cominciare da febbraio, partirà la fase a eliminazione diretta. La finale è prevista per il 29 maggio allo stadio Atatürk di Istanbul.

FASE A GIRONI

1^ giornata: 20/10/2020–21/10/2020

2^ giornata: 27/10/2020–28/10/2020

3^ giornata: 03/11/2020–04/11/2020

4^ giornata: 24/11/2020–25/11/2020

5^ giornata: 01/12/2020–02/12/2020

6^ giornata: 08/12/2020–09/12/2020

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale: 16/02/2021–17/03/2021

Quarti di finale: 06/04/2021–14/04/2021

Semifinali: 27/04/2021–05/05/2021

Finale: 29/05/2021

