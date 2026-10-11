Sassuolo Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Sassuolo Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

SASSUOLO MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 11 ottobre 2026, alle ore 18 Sassuolo e Milan scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Sassuolo Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Sassuolo e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Sassuolo Milan è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 11 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Sassuolo Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt/Adzic, Matic, Bakola/Adzic; Berardi, Esposito/Bowie, Laurientè.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter/Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric/Musah, Moreira/Bartesaghi; Pulisic, Cisse; Goncalo Ramos.