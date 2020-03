“Andrà tutto bene, state a casa”: il messaggio di Ciccio Caputo dopo il gol in Sassuolo-Brescia

Sassuolo-Brescia, il messaggio di Caputo dopo il gol

Bel messaggio durante la partita di Serie A tra Sassuolo e Brescia, giocata in un Mapei Stadium di Reggio Emilia deserto, e vinta dai padroni di casa per 3-0. Dopo il primo gol, l’attaccante Ciccio Caputo ha mostrato un biglietto alla telecamera. “Andrà tutto bene. Restate a casa”, il testo. Un messaggio, ovviamente, riferito all’emergenza coronavirus che sta colpendo l’Italia ormai dal 21 febbraio. Gli altri due gol del match sono stati segnati dallo stesso Caputo (doppietta per lui) e da Boga. Con questa vittoria la squadra di De Zerbi sale all’’undicesimo posto, affiancando il Cagliari a 32 punti.

