Chi è Ryan Friedkin, il figlio di Dan pronto a gestire la Roma

Chi è Ryan Friedkin, il figlio di Dan

“Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo e nel guidare il Club positivamente. Sono certo che saranno dei grandi futuri proprietari per l’AS Roma”. Con queste parole James Pallotta ha ufficialmente passato la mano alla famiglia Friedkin che, molto probabilmente, affiderà il nuovo investimento al giovane Ryan che dovrebbe venire a vivere nella Capitale per gestire al meglio il club. Ma chi è Ryan Friedkin? Cosa fa nella vita? Ryan Friedkin è uno dei quattro figli di Dan. Si è laureato alla Southern Methodist University e attualmente vive a Los Angeles. È il direttore e consigliere di amministrazione di The Friedkin Group. Ha trenta anni e condivide col padre la passione per il cinema, diventata business con la nascita dell’Imperative Entertainment, fondata nel 2014.

Cinema e sport

La sua prima produzione è stata “Hot Summer Nights”, presentato al SXSW Film Festival nel 2017. I temi trattati e i diversi no incassati dalle case di produzione avevano dato al regista e sceneggiatore Elijah Bynum qualche difficoltà per trovare chi potesse produrlo. “Nessuno voleva farlo, credo spaventasse da un punto di vista di appetibilità commerciale. Poi è arrivata la Imperative Entertainment”, ha raccontato. “Non ho esitato un attimo e poi con Elijah ci siamo trovati subito perché entrambi giovani”, ha detto Ryan Friedkin. “Un consiglio ai giovani registi e produttori? Siate umili. Imparate tutto quello che potete. Credete nel vostro istinto. La gente ha paura delle cose che non conosce e non ha ancora visto, preferisce potersi riferire a degli esempi”. Dal padre, Dan (nuovo proprietario della Roma), ha ereditato anche la passione per il basket: spesso vola al Toyota Center di Houston per tifare i Rockets.

Beneficenza

Ryan Friedkin è coinvolto poi in numerose iniziative di beneficenza con particolare attenzione alla conservazione della natura, tra cui il “Friedkin Conservation Fund”, un’organizzazione caritatevole istituita per preservare la natura selvaggia che si sviluppa lungo milioni di acri di aree protette in Tanzania.

