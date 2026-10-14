Roma Real Madrid streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

ROMA REAL MADRID STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 21 Roma e Real Madrid scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la League phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Roma Real Madrid in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Roma Real Madrid: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Roma e Real Madrid sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Real Madrid è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 14 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Roma-Real Madrid

Roma-Real Madrid Dove : stadio Olimpico di Roma

: stadio Olimpico di Roma Data: mercoledì 14 ottobre 2026

mercoledì 14 ottobre 2026 Ore: 21

21 Streaming: Amazon Prime Video

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Real Madrid in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold, Valverde, Bellingham; Díaz, Mbappé, Vinícius. All. Mourinho.