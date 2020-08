Roma, Mirante positivo al Coronavirus

Il portiere della Roma Antonio Mirante, attraverso un video postato nelle storie del proprio profilo Instagram, ha rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus (Covid-19). L’estremo difensore giallorosso sta bene, ma sarà costretto comunque a rimanere in quarantena nella sua casa romana. “Come alcuni di voi sapranno, purtroppo sono risultato positivo al test per il Covid-19 – le sue parole -. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo: né febbre né tosse. Volevo dirvi naturalmente che sto in isolamento, spero di guarire presto e riprendere prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per i messaggi che mi state mandando. Un abbraccio”. Nei giorni scorsi in casa Roma, durante una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, sono stati riscontrati positivi al Coronavirus anche due giocatori della Roma Primavera.

