Sport

Real Madrid Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

di Anton Filippo Ferrari
Real Madrid Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

REAL MADRID JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 21 Real Madrid e Juventus scendono in campo allo stadio Santiago Bernabeu, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Real Madrid Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita di Champions nel dettaglio:

Real Madrid Juventus: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Real Madrid e Juventus sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Real Madrid Juventus è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Real Madrid-Juventus
  • Dove: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid
  • Data: mercoledì 22 ottobre 2025
  • Ore: 21
  • Streaming: Amazon Prime Video
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Real Madrid Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Fran Garcia, Alaba, Huijsen, Raul Asencio; Vinicius, Tchouaméni, Ceballos, Mastantuono; Mbappé, Arda Guler. All. Xabi Alonso

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Gatti, Kalulu; Cabal, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceição; Vlahovic. All. Tudor

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca