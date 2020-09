Quando si gioca Benevento-Inter? Data e orario del recupero della partita di Serie A

Quando si gioca Benevento-Inter, gara valida per la prima giornata di Serie A 2020-2021? La partita, rinviata dalla Lega, verrà disputata mercoledì 30 settembre 2020. Ma perché la sfida del Vigorito stata rinviata? Così come ad Atalanta e Spezia, anche all’Inter è stato concesso il rinvio della partita della prima giornata di Serie A che partirà nel weekend del 19-20 settembre. Il campionato dei nerazzurri inizierà una settimana più tardi con l’impegno del secondo turno contro la Fiorentina in casa. Il motivo del rinvio deciso dalla Lega Serie A è legato alla grande esperienza in Europa League del club di Antonio Conte (sconfitto in finale dal Siviglia). La concessione di una settimana in più di riposo è quindi legata al meritato riposo per i giocatori nerazzurri. Benevento-Inter si recupererà quindi mercoledì 30 settembre, con inizio previsto alle ore 18. Lo stesso giorno si giocheranno anche le sfide tra Lazio-Atalanta e tra Udinese-Spezia.

Abbiamo visto quando si gioca Benevento Inter, ma dove vederla in tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in esclusiva dalla tv satellitare (quindi a pagamento) Sky Sport. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite NowTv e SkyGo, piattaforma (riservata agli abbonati Sky) che permette di seguire le varie partita da pc, tablet e smartphone.

