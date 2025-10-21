Icona app
21 ottobre 2025
Sport
Sport

PSV Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

Anton Filippo Ferrari
PSV Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

PSV NAPOLI STREAMING TV – Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21 PSV e Napoli scendono in campo allo stadio Philips Stadion di Eindhoven, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match PSV Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Union SG Inter: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra PSV e Napoli sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di PSV Napoli è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 21 ottobre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League PSV Napoli sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: PSV Napoli
  • Dove: stadio Philips Stadion di Eindhoven
  • Data: martedì 21 ottobre 2025
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, NOW
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League PSV Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

PSV (4-3-3): Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. All. Bosz.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca