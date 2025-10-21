PSV Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

PSV NAPOLI STREAMING TV – Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21 PSV e Napoli scendono in campo allo stadio Philips Stadion di Eindhoven, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match PSV Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

La partita di Champions League tra PSV e Napoli sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di PSV Napoli è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 21 ottobre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League PSV Napoli sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita : PSV Napoli

: PSV Napoli Dove : stadio Philips Stadion di Eindhoven

: stadio Philips Stadion di Eindhoven Data: martedì 21 ottobre 2025

martedì 21 ottobre 2025 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League PSV Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

PSV (4-3-3): Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. All. Bosz.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte.