Papa Francesco scrive ad Alex Zanardi

“Caro Alex, prego per te”. Papa Francesco ha scritto una lettera ad Alex Zanardi, il campione paralimpico ricoverato in terapia intensiva dopo l’incidente con la sua handbike in provincia di Siena. Il Pontefice, attraverso don Marco Pozza, ha affidato alla Gazzetta dello Sport un messaggio di speranza per il campione che sta lottando per la sua vita ormai da diversi giorni. Una lettera scritta dal Papa di cui la Gazzetta dello sport ha pubblicato l’originale il cui incipit è: “Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio…”. Poi ancora: “Attraverso lo sport hai fatto della disabilità una lezione di umanità per tutti”. Un grande attestato di stima per un uomo che, nonostante le enormi difficoltà, è riuscito a veicolare il messaggio di non arrendersi mai.

Chi è Alex Zanardi

Bolognese, 53 anni, Alex Zanardi negli anni Novanta era un famoso pilota di automobilistimo. Nel 2001 fu vittima di un grave incidente durante una gara di cart, nel quale perse le gambe.

Negli anni successivi tornò al volante, per poi dedicarsi al paraciclismo, disciplina che gli è valsa quattro ori olimpici e otto titoli mondiali. A novembre il campione dovrebbe ritornare alla guida di auto sportiva in occasione della prova Gran Turismo a Monza.

