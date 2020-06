Il nuovo pallone della Serie A 2020-2021

Anche la Serie A 2020-2021 si giocherà con un pallone ufficiale griffato “Nike”. Quello della prossima stagione, che si preannuncia intensissima, avrà però una particolarità unica: la superficie non sarà liscia ma scolpita. Sì, avete capito bene: presenterà delle zigrinature che dovrebbero permettere maggior aderenza tra il pallone e il piede con la possibilità per i giocatori di avere maggior gestione della traiettoria e del controllo. Inoltre ci sarebbero vantaggi anche per i portieri dato che il pallone risulterebbe più aderente ai guanti.

Al momento si tratta “solo” di indiscrezioni che circolano sul web. La presentazione ufficiale infatti avverrà al termine della stagione (non prima di agosto), ritardata a causa dell’emergenza Coronavirus. Il tutto, però, come spesso accade in questi casi, è stato svelato dai siti specializzati (come footyheadlines.com) che difficilmente sbagliano…

Le specifiche

Il pallone della Serie A 2020-2021, come detto, sarà ancora una volta targato Nike e sotto un punto di vista tecnico, sarà uguale agli altri della serie Nike Aerowsculpt che vengono utilizzati in diversi campionati europei, come in Premier League, ma per il nostro campionato vestirà una grafica tutta particolare. Ci saranno i classici colori che oramai accompagnano la Serie A: il rosso, il verde e il blu ma vi saranno anche delle note gialle su sfondo bianco. Presente ovviamente il “baffo” Nike che sarà in bella evidenza e contornato dal colore rosso mentre dovrebbe apparire anche una grafica con la scritta “2020-2021 Pallone Ufficiale Serie A”. La nuova sfera del massimo campionato di calcio italiano è stata, come sempre, creata con i migliori prodotti in circolazione e al termine di studi aerodinamici e tecnici.

