Napoli Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

di Anton Filippo Ferrari
Napoli Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

NAPOLI SPORTING LISBONA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21 Napoli e Sporting Lisbona scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Napoli Sporting Lisbona in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Napoli Sporting Lisbona: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Sporting Lisbona è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Napoli Sporting Lisbona sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Napoli-Sporting Lisbona
  • Dove: stadio Diego Armando Maradona
  • Data: mercoledì 1 ottobre 2025
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, NOW
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Napoli Sporting Lisbona in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

SPORTING (4-2-3-1): Joao Virginia; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
