Napoli Perugia streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

NAPOLI PERUGIA STREAMING TV – Oggi, martedì 14 gennaio 2020, alle ore 15 Napoli e Perugia scendono in campo allo stadio San Paolo, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020.

Dove vedere Napoli Perugia in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Coppa Italia Tim nel dettaglio:

Napoli Perugia: dove vederla in tv

La partita di Coppa Italia tra Napoli e Perugia sarà visibile in diretta tv esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 2.

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Il calcio d’inizio di Napoli Perugia è in programma per le ore 15 di oggi, martedì 14 gennaio 2020.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A

Napoli Perugia: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Per assistere al match in tempo reale da pc, tablet, smartphone o smart tv basterà registrarsi e selezionare la sezione dirette (Rai 1). Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere la partita grazie alla funzione on demand.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Napoli Perugia: le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Perugia in tv e streaming, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Milik, Insigne.

ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Hysaj, Tonelli, Zielinski, Demme, Gaetano, Callejon, Llorente.

Potrebbero interessarti Inter Cagliari streaming e tv: dove vedere la partita di Coppa Italia Hakan Sukur, da stella della Turchia ad autista Uber: “Erdogan si è preso tutto” Sci, trionfo azzurro in Austria: prima la Brignone, terza Bassino

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Falasco, Gyomber, Sgarbi; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Falcinelli, Iemmello.

ALL.: Cosmi.

A DISP.: Vicario, Albertoni, Rodin, Balic, Dragomir, Konate, Nicolussi Caviglia, Melchiorri.

ARBITRO: Massimi di Termoli.