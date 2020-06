Napoli Inter streaming live, diretta tv e probabili formazioni

NAPOLI JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 21 Napoli e Juventus scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per la finale della Coppa Italia 2019-2020. Il primo trofeo della stagione flaggellata dall’emergenza Coronavirus che non permetterà ai tifosi delle due squadra di assistere dal vivo al match. Ma dove sarà possibile vedere Napoli Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la finale della Coppa Italia nel dettaglio:

Napoli Juventus: dove vederla in tv

La finale della Coppa Italia 2019-2020 tra Napoli e Juventus sarà visibile in diretta tv esclusiva su Rai 1. La partita sarà quindi visibile in chiaro e gratis per tutti i cittadini presenti sul suolo italiano. Per vederla basterà sintonizzarsi sul canale 1 o 501 del digitale terrestre. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Juventus è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 17 giugno 2020.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita Napoli Juventus sarà visibile tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione via mail o social network, RaiPlay.it. Per accedervi basta andare sul sito raiplay.it e, dopo essersi registrati, selezionare la voce dirette (Rai 1). In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Juventus in tv e streaming, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Beentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

All. Sarri

