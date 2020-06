Napoli-Juventus, la premiazione sarà self-service: come si svolgerà

NAPOLI JUVENTUS PREMIAZIONE – Questa sera, 17 giugno 2020, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale della Coppa Italia 2020 tra Napoli e Juventus, primo trofeo della stagione fermata dall’emergenza Coronavirus. A causa del Covid 19 non ci saranno tifosi sugli spalti e i giocatori rispetteranno alcune norme di sicurezza: ingresso in campo scaglionato, esultanze con pugni e gomiti, proteste nei confronti degli arbitri a distanza e così via. Viziata dalle norme anche la premiazione al termine della partita. I vincitori della Coppa Italia 2020 infatti faranno tutto da soli: una premiazione self service.

Come funzionerà

Allo stadio Olimpico di Roma saranno regolarmente presenti Paolo Dal Pino (presidente di Lega serie A), Gabriele Gravina (presidente Figc) e Vito Cozzoli (presidente Sport e Salute), ma non saranno loro a premiare la squadra vincitrice della Coppa Italia. Al termine della partita, i giocatori della squadra che avrà la meglio (Napoli o Juventus?) dopo novanta minuti più recupero ed eventuali calci di rigore, sfileranno per poi prendersi da soli le medaglie e il trofeo. Bandite strette di mano e abbracci. Nessuno consegnerà la Coppa Italia 2020 al capitano del Napoli o della Juventus. Dovranno fare tutto da soli.

Juventus-Napoli premiazione in tv e streaming

Dove vedere la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli in tv e live streaming? La partita andrà in onda oggi, 17 giugno 2020, alle ore 21 in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguire la finalissima anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Europa League, final eight: calendario, date, stadi e dove vedere le partite Champions League, ufficiale: final eight a Lisbona Calcio, un giocatore del Venezia positivo al Coronavirus: squadra in isolamento