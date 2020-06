Juventus Milan: data, orario e dove vedere la semifinale

Sabato 13 giugno 2020 allo stadio San Paolo (a porte chiuse) scendono in campo Napoli e Inter per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019-2020. Ma a che ora? La sfida è in programma alle ore 21 e si partirà dall’1-0 per gli azzurri nella gara d’andata a San Siro. In caso di parità al termine dei 90 minuti però non si andrà ai supplementari. È stato infatti approvato il cambio di regolamento: nelle semifinali e nella finale (in programma il 17 giugno) non ci saranno i tempi supplementari qualora le partite dovessero terminare in parità ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Dove vedere Napoli Inter in tv e streaming

La semifinale della Coppa Italia 2019-2020 tra Napoli e Inter sarà visibile in diretta tv esclusiva su Rai 1. La partita sarà quindi visibile in chiaro e gratis per tutti i cittadini presenti sul suolo italiano. Per vederla basterà sintonizzarsi sul canale 1 o 501 del digitale terrestre. Previsto ampio pre e post partita con interviste e approfondimenti. In live streaming la partita Napoli Inter sarà visibile tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione via mail o social network, RaiPlay.it. Per accedervi basta andare sul sito raiplay.it e, dopo essersi registrati, selezionare la voce dirette (Rai 1).

Le probabili formazioni

Ma chi giocherà domani sera? Di seguito le probabili formazioni di Napoli e Inter per la semifinale di ritorno della Coppa Italia in programma alle ore 21 di sabato 13 giugno 2020:

Napoli (4-3-3): Ospina, Rui, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo, Zielinski, Demme, Ruiz, Insigne, Mertens, Politano

Inter (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Young, Eriksen, Lukaku, Lautaro

