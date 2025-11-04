Napoli Eintracht Francoforte streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE STREAMING TV – Questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 21 Napoli e Eintracht Francoforte scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Napoli Eintracht Francoforte in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Napoli Eintracht Francoforte: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Eintracht Francoforte è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 4 novembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Napoli Eintracht Francoforte sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Napoli-Eintracht Francoforte

Napoli-Eintracht Francoforte Dove : stadio Diego Armando Maradona, Napoli

: stadio Diego Armando Maradona, Napoli Data: martedì 4 novembre 2025

martedì 4 novembre 2025 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Napoli Eintracht Francoforte in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

EINTRACHT (3-4-3): Zetterer; Theate, Koch, Amenda; Brown, Larsson, Götze, Kristensen; Bahoya, Knauff, Doan.