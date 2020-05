Morto l’ex calciatore della Roma Perfection

Joseph Perfection Bouasse Ombiogno, giovane calciatore ex Roma, è morto questa notte per un arresto cardiaco. Il camerunense, 21 anni, sbarcò in Italia nel 2014. Appena arrivato venne agganciato da un personaggio che gli promise una carriera da calciatore professionista, ma quando arrivarono a Roma Joseph venne abbandonato a sé stesso. Il ragazzo entrò nei circuiti d’accoglienza e lì gli consigliarono di entrare nella “Liberi Nantes”, un’associazione sportiva dilettantistica fondata il 26 ottobre 2007, nata su iniziativa spontanea di nove appassionati di calcio che frequentavano i “Mondiali antirazzisti” a Bologna. A notarlo fu poi la Roma che lo portò a Trigoria per farlo giocare nelle giovanili. Dopo un anno e mezzo senza giocare partite ufficiali per problemi burocratici, Joseph Bouasse nel 2016 diventò ufficialmente un giocatore giallorosso. Nel 2016 giocò nella Primavera della Roma, poi Vicenza e da gennaio al Gaz Metan Media, società del campionato romeno. Oggi, 25 maggio 2020, la tragica notizia.

Il cordoglio della Roma

Appresa la notizia il club giallorosso ha pubblicato un tweet di condoglianze: “L’ASRoma piange la scomparsa dell’ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore”.

Potrebbero interessarti Liverpool-Atletico Madrid sotto accusa: la sfida di Champions avrebbe provocato 41 morti È morto Carlo Durante, campione paralimpico di maratona Hertha Berlino Union Berlino streaming e tv: dove vederla