Mondiali Qatar 2022, il calendario: 4 partite al giorno

Mondiali Qatar 2022, il calendario e gli orari delle partite

MONDIALI QATAR 2022 – La Fifa ha reso noto il calendario di Qatar 2022, il primo a giocarsi d’inverno. Le date erano note: dal 21 novembre al 18 dicembre, l’edizione più corta dal 1978, ma in Argentina c’erano 16 squadre. Ora ci sono anche la distribuzione delle partite e gli orari: dal 21 novembre al 6 dicembre compresi si giocherà tutti i giorni, al ritmo di 4 gare quotidiane fino al 2 dicembre, poi nei 4 giorni successivi saranno due. Capitolo orari: in Europa le partite saranno alle ore 11, alle ore 14, alle ore 17 e alle ore 20. La partita inaugurale sarà un lunedì alle ore 11. Una marea di incontri saranno dunque in giorni festivi e ad orari lavorativi: gli uffici e le fabbriche di mezzo mondo dovranno attrezzarsi con televisori sparsi e accordi con i propri dipendenti.

Dove si giocherà

La partita d’inizio sarà all’Al Bayt Stadium, la finale al Lusail Stadium. In mezzo si giocherà in altri 6 impianti. I giorni di riposo sono stati fissati per il 7 e l’8 dicembre tra ottavi e quarti, poi l’11 e il 12 tra quarti e semifinali e il 15 e il 16 tra le semifinali e le finali.

