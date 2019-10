Milan, le proteste dei tifosi contro Suso: #SusoOut trending topic sui social

I tifosi del Milan hanno già trovato il colpevole numero uno dopo il 2-2 dei rossoneri di ieri sera a San Siro contro il Lecce: è lo spagnolo Suso, già da tempo nel mirino della curva, al punto che in poche ore l’hashtag SusoOut è diventato trending topic su tutti i social network, Twitter in primis.

Lo spagnolo viene considerato colpevole del gol di Marco Calderoni a pochi minuti dalla fine. Una rete che ha fissato il punteggio sul 2-2, togliendo al Milan di Stefano Pioli i primi 3 punti della nuova gestione. È da una palla persa da Suso, infatti, che è partita l’azione del pareggio del Lecce.

Un errore che i tifosi del Diavolo non gli hanno perdonato. E che fa il paio, secondo molti, con un inizio di stagione decisamente disastroso. Del Milan, sì, ma soprattutto di Suso: svogliato, senza una chiara collocazione in campo, lo spagnolo è sembrato decisamente sottotono nelle prime uscite stagionali.

Milan, bilancio in rosso: disavanzo di 148 milioni

E a poco sembra essere servito il cambio in panchina, con Pioli che ha preso il posto dell’esonerato Marco Giampaolo: sebbene ieri sera, per la prima volta in stagione, Suso giocasse nella sua posizione preferita – esterno destro alto nel 4-3-3 – il fantasista non è riuscito a incidere.

E in effetti sembra un altro il Suso ammirato nelle scorse stagioni, quando nonostante le proteste dei tifosi – che da sempre lo criticano per la sua poca costanza – comunque tutte le belle azioni del Milan passavano per i suoi piedi.

Milan, impazza il SusoOut sui social: ecco alcuni post

Così, molti sostenitori del Milan si sono riversati su Twitter per manifestare tutto la loro rabbia nei confronti dello spagnolo. “Da tempo sostengo che sarebbe un gran giocatore di calcio a 5. Per giocare in serie A non ha fisico, spunto, gamba, corsa ed abnegazione”, si legge. O ancora: “Non è funzionale, smonta i compagni, rovina decine di azioni d’attacco. Una volta almeno ogni tanto aveva la giocata, adesso più neanche quella. SusoOut”.

“Dare la palla a Suso – scrive un altro tifoso – significa bruciare almeno 5 movimenti utili da parte dei compagni di squadra. E quando finalmente le trottole su se stesso sembra finire, ecco che ne esce un cross per la curva. SusoOut”.

Ma c’è chi è andato oltre: “Suono il clacson finché Suso sta in campo”, è la minaccia del tifoso che si cela dietro l’account “SvartGrenadier“. Con tanto di video dimostrativo:

Potrebbero interessarti Domani Boca Juniors-River Plate: Buenos Aires blindata Juventus, Cristiano Ronaldo: “Con Sarri abbiamo più fiducia” Coppa del Mondo Rugby, Galles-Francia: arbitro fotografato con gallesi, francesi furiosi

VI INVITO A QUESTA FORMA DI PROTESTA CONTRO @acmilan pic.twitter.com/m5gCXxqr98 — Svart – Brigata “Roberto Avanzi” (@SvartGrenadier) 20 ottobre 2019

Mentre impazza il #SusoOut, ce la farà lo spagnolo a riconquistare i suoi tifosi?