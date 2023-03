Chi è Mateo Retegui, il calciatore oriundo che stasera guida l’attacco dell’Italia

Chi è Mateo Retegui, il calciatore oriundo che guida l’attacco dell’Italia

Chi è Mateo Retegui, il calciatore che guiderà l’attacco dell’Italia nella partita contro l’Inghilterra, primo match valevole per la qualificazione agli Europei 2024, in programma questa sera, giovedì 23 marzo 2023 allo stadio Maradona di Napoli?

Mateo Retegui è un attaccante, rapido e forte fisicamente, nato a San Fernando, in Argentina, il 29 aprile 1999. Il calciatore possiede la cittadinanza italiana, motivo per cui è stato possibile convocarlo nella nazionale azzurra, poiché il nonno materno era originario di Canicattì, in provincia di Agrigento.

Figlio di Carlos Retegui, ex giocatore di hockey sul prato e ora allenatore, e di Maria Grandoli, anche lei campionessa di hockey, Mateo è cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors. Il 17 novembre 2018 ha fatto il suo debutto in prima squadra, subentrando a Carlos Tévez negli ultimi minuti di gioco della partita tra Boca e Patronato.

L’anno seguente è stato ceduto in prestito all’Estudiantes, mentre nel 2020 è passato, sempre con la formula del prestito, al Talleres.

Dal 2022 gioca al Tigre, sempre in prestito dal Boca Juniors, con cui si mette in mostra. Fino ad ora, infatti, Mateo Retegui ha messo a segno 25 gol in 35 presenze.

“Il ragazzo gioca titolare da due anni in Argentina e ha qualità che a noi mancavano, lo seguivamo da tempo, ma pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì” aveva dichiarato di recente il ct dell’Italia Roberto Mancini motivando la sua convocazione in Nazionale.

“E un centravanti classico, molti lo paragonano a Denis, io non voglio dire una cosa esagerata ma mi ricorda Batistuta quando arrivò in Italia” ha affermato sempre Mancini alla vigilia del match contro l’Inghilterra, la prima partita senza il compianto Gianluca Vialli.

Vita privata

Mateo Retegui ha una sorella, Micaela, che ha scelto di seguire le orme dei genitori intraprendendo la carriera di giocatrice di hockey su prato. Soprannominato El Chapito, in onore del padre che quando giocava a hockey era conosciuto con il nomignolo di Chapa, l’attaccante dell’Italia ha un profilo Instagram seguito da oltre 150mila follower.