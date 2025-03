Maratona di Roma 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la gara

Oggi, domenica 16 marzo 2025, alle ore 8,30 torna l’Acea Run Rome The Marathon, la 30esima edizione della maratona di Roma con partenza dai Fori Imperiali e arrivo speciale al Circo Massimo. Il grande evento podistico (42,195 km) vedrà arrivare nella Capitale migliaia di runners provenienti da tutto il mondo pronti a sfidarsi per le strade della Città Eterna. Dove vedere la Maratona di Roma 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La Run Rome the Marathon, la maratona più partecipata d’Italia in programma nella mattinata di oggi – domenica 16 marzo 2025 – partirà da Via dei Fori Imperiali alle ore 8,30 e sarà visibile in diretta tv sul canale satellitare Sky Sport Uno.

Maratona di Roma 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo, e l’altra piattaforma a pagamento NowTv.

Percorso

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Maratona di Roma 2025 (Acea Run Rome The Marathon), ma qual è il percorso della gara in programma oggi, domenica 16 marzo? Il percorso di 42 chilometri toccherà queste strade: