Maratona di Roma 2025, strade chiuse e linee bus deviate: tutte le informazioni

Quali sono le strade chiuse per la Maratona di Roma 2025 in programma oggi, domenica 16 marzo, alle ore 8,30? Di seguito l’elenco di tutte le vie che saranno interessate dall’evento e che verranno chiuse o deviate:

Per la Maratona di Roma sono previste chiusure stradali a partire dalla notte fra sabato 15 e domenica 16 marzo. Dalla mezzanotte di domenica sarà vietato circolare in via San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali. Traffico chiuso su tutto il percorso della corsa a partire dalle ore 07:30.

Dalle ore 14:00 del 14/03/2025 alle 14:00 del 15/03/2025

Viale delle Terme di Caracalla (carreggiata laterale, ambo i lati, tra Piazzale Numa Pompilio e Largo delle Terme di Caracalla).

Dalle 14:00 del 14/03/2025 fino al cessate esigenze del 16/03/2025

Viale delle Terme di Caracalla (ambo i lati delle tre carreggiate, tra Piazza di Porta Capena e Piazzale Numa Pompilio, incluso lo slargo adiacente allo Stadio “Nando Martellini”);

(ambo i lati delle tre carreggiate, tra Piazza di Porta Capena e Piazzale Numa Pompilio, incluso lo slargo adiacente allo Stadio “Nando Martellini”); Piazzale Numa Pompilio (intero slargo adiacente la Chiesa di Santi Nereo e Achilleo);

(intero slargo adiacente la Chiesa di Santi Nereo e Achilleo); Piazza di Porta Capena (intera piazza);

(intera piazza); Largo Vittime del Terrorismo (intero slargo adiacente l’ingresso dello Stadio “Nando Martellini”)

(intero slargo adiacente l’ingresso dello Stadio “Nando Martellini”) Via dei Cerchi (ambo i lati, intera via);

(ambo i lati, intera via); Piazza della Bocca della Verità (lato Tevere, tra Via della Greca, Via Luigi Petroselli e Via dei Cerchi, eccetto veicoli del Mercato Coldiretti fino alle 20:00 del 15/03/2025);

(lato Tevere, tra Via della Greca, Via Luigi Petroselli e Via dei Cerchi, eccetto veicoli del Mercato Coldiretti fino alle 20:00 del 15/03/2025); Piazza della Bocca della Verità (lato Via di S. Giovanni Decollato, tra Via dei Cerchi, Via di S. Giovanni Decollato e Via Luigi Petroselli);

(lato Via di S. Giovanni Decollato, tra Via dei Cerchi, Via di S. Giovanni Decollato e Via Luigi Petroselli); Via del Circo Massimo (lato destro tra Viale Aventino e Via dell’Ara Massima di Ercole);

(lato destro tra Viale Aventino e Via dell’Ara Massima di Ercole); Piazzale Ugo La Malfa (lato monumento, intera area di sosta);

(lato monumento, intera area di sosta); Viale Aventino (lato FAO, carreggiata laterale tra Piazza Albania e Piazza di Porta Capena);

(lato FAO, carreggiata laterale tra Piazza Albania e Piazza di Porta Capena); Piazza Albania (lato sinistro, tra Via della Piramide Cestia e Piazza Albania);

(lato sinistro, tra Via della Piramide Cestia e Piazza Albania); Viale della Piramide Cestia (lato sinistro, tra Piazza di Porta San Paolo e Piazza Albania);

(lato sinistro, tra Piazza di Porta San Paolo e Piazza Albania); Piazza di Porta San Paolo (lato destro, tra Viale Giotto e Via della Piramide Cestia);

(lato destro, tra Viale Giotto e Via della Piramide Cestia); Piazzale Ostiense (lato Mura Aureliane, ultimi 80 metri tra Viale di Porta Ardeatina e Viale Giotto);

(lato Mura Aureliane, ultimi 80 metri tra Viale di Porta Ardeatina e Viale Giotto); Via Marmorata (lato destro, tra Via Galvani e Piazza dell’Emporio);

(lato destro, tra Via Galvani e Piazza dell’Emporio); Lungotevere Aventino (ambo i lati, tra Piazza dell’Emporio e Via di Santa Maria in Cosmedin);

(ambo i lati, tra Piazza dell’Emporio e Via di Santa Maria in Cosmedin); Via di Santa Maria in Cosmedin (lato destro, tra Lungotevere Aventino e Via della Greca);

(lato destro, tra Lungotevere Aventino e Via della Greca); Largo Amerigo Petrucci (intero largo, comprese le rampe di accesso al Lungotevere);

(intero largo, comprese le rampe di accesso al Lungotevere); Via della Greca (lato destro, tra Via dell’Ara Massima di Ercole e Piazza della Bocca della Verità);

Dalle ore 05:00 del 16/03/2025 fino al cessate esigenze del 16/03/2025

Piazza di Spagna (lato Via del Babuino);

(lato Via del Babuino); Via Tomacelli;

Largo S. Carlo al Corso;

Piazza del Popolo;

Piazza delle Cinque Lune;

Largo di Torre Argentina.

Divieti di transito

Dalle ore 00:30 del 15/03/2025 al cessate esigenze del 15 marzo

Via dei Cerchi (tra Piazza di Porta Capena e Via di S. Teodoro).

Dalle ore 08:00 del 15 marzo fino al cessate esigenze del 15 marzo

Piazza di Porta Capena;

Viale delle Terme di Caracalla (carreggiata centrale e laterali, tra Piazza di Porta Capena e Piazzale Numa Pompilio);

(carreggiata centrale e laterali, tra Piazza di Porta Capena e Piazzale Numa Pompilio); Piazzale Numa Pompilio (lato Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo);

(lato Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo); Largo delle Terme di Caracalla;

Viale di Porta Ardeatina;

Via Guerrieri;

Largo Carlo Lazzerini;

Viale Giotto;

Largo Enzo Fioritto;

Viale Guido Baccelli;

Via del Circo Massimo / Piazzale Ugo La Malfa;

Via dell’Ara Massima di Ercole.

Dalle ore 21:00 del 15 marzo fino alle 00:30 del 16 marzo

Via dei Fori Imperiali / Piazza del Colosseo (tra Largo Corrado Ricci e Via Nicola Salvi).

Dalle ore 00:30 del 16 marzo al cessate esigenze del 16 marzo

Via dei Fori Imperiali (intera via);

(intera via); Piazza del Colosseo (eccetto carreggiata riservata a tram/taxi);

(eccetto carreggiata riservata a tram/taxi); Viale del Parco del Celio;

Via Celio Vibenna;

Via di San Gregorio;

Viale delle Terme di Caracalla (carreggiata laterale, tra Piazzale Numa Pompilio e Piazza di Porta Capena);

(carreggiata laterale, tra Piazzale Numa Pompilio e Piazza di Porta Capena); Via dei Cerchi (tra Piazza di Porta Capena e Via S. Teodoro);

(tra Piazza di Porta Capena e Via S. Teodoro); Lungotevere Aventino (lato basamento, tra Piazza dell’Emporio e Via di Santa Maria in Cosmedin).

Dalle ore 05:30 del 16 fino al cessate esigenze

Viale delle Terme di Caracalla (carreggiata centrale, tra Piazzale Numa Pompilio e Piazza di Porta Capena).

Dalle 06:00 del 16 marzo fino al cessate esigenze:

Passeggiata di Ripetta (rampa) (tra Lungotevere in Augusta e sottovia di Lungotevere Arnaldo da Brescia).

Linee bus e metro

Abbiamo visto le strade chiuse per la Maratona di Roma 2025, ma quali sono le linee bus deviate o sospese oggi, 16 marzo? In occasione della Maratona saranno deviate e sospese 68 linee bus. Ancora più nel dettaglio le linee subiranno questa suddivisione: