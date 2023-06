Manchester City-Inter, vincitore: chi ha vinto la finale della Champions League

MANCHESTER CITY INTER VINCITORE – Chi ha vinto la finale della Uefa Champions League 2022-2023 tra Manchester City e Inter in programma stasera – 10 giugno – alle ore 21 ad Istanbul? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Streaming e tv

Dove vedere il match Manchester City Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? La finale di Champions League tra Manchester City e Inter sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in chiaro, gratis, su Canale 5. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Manchester City Inter è in programma per le ore 21 di oggi, sabato 10 giugno 2023.

Non solo tv. In live streaming la finale di Champions League Manchester City Inter sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo, su NOW e su Infinity +. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Formazioni ufficiali

Ma quali sono le formazioni ufficiali di Manchester City-Inter? Di seguito le scelte degli allenatori per la finale della Champions League 2022-2023:

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Aké, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland. All.: Guardiola

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.