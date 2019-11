Il Liverpool giocherà due partite in 24 ore. Il 17 e il 18 dicembre i Reds di Jurgen Klopp giocheranno due partite in due competizioni diverse, in due continenti diversi. Sì, avete letto bene. Una questione assurda che nasce dall’ingolfamento dei calendari.

Il 17 dicembre alle ore 19,45 inglesi (20,45 italiane) la seconda formazione del Liverpool sarà impegnata nella partita di Carabao Cup contro l’Aston Villa, valida per i quarti di finale. Il giorno dopo, alle 17,30, è in programma invece il quarto di finale del Mondiale per Club in Qatar, che ovviamente i Reds affronteranno con la migliore formazione possibile.

La reazione del Liverpool

E il Liverpool come ha reagito? Nessuna polemica . Anzi, il club inglese l’ha presa con “filosofia”: “Chiaramente non è una situazione ideale – si legge nella nota diffusa dal club campione d’Europa in carica -. Utilizzeremo due squadre contemporaneamente, con una formazione che parteciperà alla Coppa del Mondo per Club FIFA in Qatar e un’altra alla Carabao Cup. Vorremmo ringraziare l’EFL per gli sforzi nel trovare una soluzione e possiamo confermare che sono state discusse date alternative, ma alla fine nessuna è stata considerata adatta senza compromettere la programmazione della competizione stessa o mettere a dura prova la nostra squadra”.

