Lipsia Tottenham streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Champions League

LIPSIA TOTTENHAM STREAMING TV – Questa sera, martedì 10 marzo 2020, alle ore 21 Lipsia e Tottenham scendono in campo alla Red Bull Arena, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019-2020. Si parte dall’1-0 per i padroni di casa nella gara d’andata.

Dove vedere Lipsia Tottenham in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Champions League nel dettaglio:

Lipsia Tottenham: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Lipsia e Tottenham sarà visibile in diretta tv via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 252: satellite e fibra).

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Il calcio d’inizio di Lipsia Tottenham è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 10 marzo 2020.

Lipsia Tottenham: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Lipsia Tottenham: le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Lipsia Tottenham in tv e streaming, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

LIPSIA (3-1-4-2): Gulacsi; Upamecano, Halstenberg, Klostermann; Laimer; Nkunku, Forsberg, Sabitzer, Angelino; Schick, Werner

A disposizione: Mvogo, Mukiele, T. Adams, Haidara, Wolf, Dani Olmo, Y. Poulsen

Allenatore: Julian Nagelsmann

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, D. Sanchez, Alderweireld, B. Davies; Winks, Lo Celso; Lucas Moura, Lamela, Bergwijn; Dele Alli

A disposizione: Gazzaniga, Vertonghen, E. Dier, Ndombélé, Skipp, Gedson Fernandes, R. Sessegnon

Allenatore: José Mourinho