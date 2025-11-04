Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:52
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

JUVENTUS SPORTING LISBONA STREAMING TV – Questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 21 Juventus e Sporting Lisbona scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Juventus Sporting Lisbona in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Juventus Sporting Lisbona: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Sporting Lisbona è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 4 novembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Juventus Sporting Lisbona sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Juventus-Sporting Lisbona
  • Dove: Allianz Stadium, Torino
  • Data: martedì 4 novembre 2025
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, NOW
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Juventus Sporting Lisbona in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kelly, Rugani, Gatti; Cambiaso, McKennie, Thuram, Kalulu; Yildiz, Koopmeiners, Vlahovic. All. Spalletti.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Fresneda; Hjulmand, João Simões; Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Quenda; Suárez. All. Rui Borges.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Napoli Eintracht Francoforte streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Milan Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Verona Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ti potrebbe interessare
Sport / Napoli Eintracht Francoforte streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Milan Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Verona Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Cremonese Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Napoli Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Flavio Briatore difende Jannik Sinner: “In Italia ti vogliono bene solo se sei un miserabile”
Sport / Inter Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Roma Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Atalanta Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ricerca