Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

JUVENTUS SPORTING LISBONA STREAMING TV – Questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 21 Juventus e Sporting Lisbona scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Juventus Sporting Lisbona in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Juventus Sporting Lisbona: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Sporting Lisbona è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 4 novembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Juventus Sporting Lisbona sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Juventus-Sporting Lisbona

Juventus-Sporting Lisbona Dove : Allianz Stadium, Torino

: Allianz Stadium, Torino Data: martedì 4 novembre 2025

martedì 4 novembre 2025 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Juventus Sporting Lisbona in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kelly, Rugani, Gatti; Cambiaso, McKennie, Thuram, Kalulu; Yildiz, Koopmeiners, Vlahovic. All. Spalletti.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Fresneda; Hjulmand, João Simões; Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Quenda; Suárez. All. Rui Borges.