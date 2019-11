Juventus Milan: streaming, diretta tv e probabili formazioni

JUVENTUS MILAN STREAMING TV – Domenica 10 novembre 2019 alle ore 20,45 Juventus e Milan scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, gara valida per la dodicesima giornata della Serie A Tim 2019-2020.

Big match molto atteso: da una parte i ragazzi di Sarri primi in classifica; dall’altra i rossoneri alla disperata ricerca di punti per rilanciarsi in campionato dopo il momento molto difficile.

Dove vedere Juventus Milan in tv e live streaming? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Juventus e Milan sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Il calcio d’inizio è in programma per le ore 20,45 di domenica 10 novembre 2019.

In live streaming Juventus Milan sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Juventus Milan: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Juventus e Milan? Ecco chi dovrebbe scendere in campo domenica sera all’Allianz Stadium:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Potrebbero interessarti Napoli Genoa streaming: dove vederla e probabili formazioni Inter Hellas Verona streaming: dove vedere la partita e le probabili formazioni Parma Roma streaming: dove vederla in diretta tv e le probabili formazioni

All. Sarri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessiè; Rebic, Piatek, Calhanoglu.

All. Pioli