Juventus-Milan diretta LIVE: formazioni, risultato in tempo reale

JUVENTUS-MILAN DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Juventus e Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019-2020, in programma venerdì 12 giugno 2020 alle ore 21, la prima partita post emergenza Coronavirus.

DIRETTA LIVE

Spalti vuoti allo Juventus Stadium: il calcio dopo il Coronavirus è molto diverso da quello di prima.

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo; All. Sarri

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessié, Bennacer, Chalanoglu; Bonaventura; Rebic. All. Pioli

Le squadre sono in campo per il riscaldamento, tra 15 minuti calcio d’inizio.

TPI seguirà LIVE la partita di Coppa Italia: seguite il match con noi!

Cambio di regolamento: qualora la partita dovesse finire in parità (rispetto anche alla sfida d’andata) le squadre non giocheranno i tempi supplementari e andranno direttamente ai calci di rigore.

Oggi, venerdì 12 giugno 2020, alle ore 21 torna il calcio italiano: Juventus e Milan scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019-2020 (si parte dall’1-1 nella gara d’andata).

Le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Juventus e Milan per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019-2020? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Rebic.

Juventus-Milan: diretta tv e live streaming

La semifinale della Coppa Italia 2019-2020 tra Juventus e Milan sarà visibile in diretta tv esclusiva su Rai 1. La partita sarà quindi visibile in chiaro e gratis per tutti i cittadini presenti sul suolo italiano. Per vederla basterà sintonizzarsi sul canale 1 o 501 del digitale terrestre. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Milan è in programma per le ore 21 di oggi, venerdì 12 giugno 2020.

In live streaming la partita Juventus Milan sarà visibile tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione via mail o social network, RaiPlay.it. Per accedervi basta andare sul sito raiplay.it e, dopo essersi registrati, selezionare la voce dirette (Rai 1). In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

