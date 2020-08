Juventus, esonerato Maurizio Sarri

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Il tecnico toscano durante la mattinata di oggi, 8 agosto 2020, è stato esonerato. Andrea Agnelli ha preso la sua decisione definitiva prima di quanto ci si aspettasse. Nonostante la vittoria dello scudetto (il nono consecutivo per il club bianconero), l’ex allenatore del Napoli paga l’eliminazione in Champions League contro il Lione di Rudi Garcia, le sconfitte in Coppa Italia e Supercoppa italiana e sopratutto il non aver confermato le aspettative dal punto di vista del gioco.

Il comunicato ufficiale

Ecco la nota del club sul proprio sito: “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano”.

Chi al posto di Sarri?

I tifosi della Juventus ora si chiedono: chi prenderà il posto di Sarri sulla panchina della Juventus? I nomi sul prossimo allenatore del club bianconero sono già iniziati a circolare. Il primo della lista è quello di Simone Inzaghi. Certo, ci sarebbe da trovare un’intesa con Lotito e la Lazio per liberare l’allenatore e permettergli di rompere il contratto in corso. Le alternative sono più onerose. Da Zidane, legato al Real Madrid, a Pochettino (libero), che chiede un contratto da 10-12 milioni netti a stagione.

Non solo Sarri

Secondo quanto riporta Sky Sport, oltre a Maurizio Sarri potrebbero lasciare la Juventus anche altri personaggi di spicco della dirigenza. Il nome è quello di Fabio Paratici che potrebbe lasciare il club.

