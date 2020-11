Juventus Dinamo Kiev streaming e diretta tv: dove vederla

Juventus Dinamo Kiev streaming e tv: dove vederla

Mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 21 Juventus e Dinamo Kiev scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la quinta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2020-2021. Sfida che si giocherà a porte chiuse data l’emergenza Covid. Dove vedere Juventus Dinamo Kiev in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Juventus Dinamo Kiev: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Dinamo Kiev è in programma per le ore 21 di mercoledì 2 dicembre 2020.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Juventus Dinamo Kiev sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

