Ultimo aggiornamento ore 17:49
Sport
Sport

Juventus Benfica streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

di Anton Filippo Ferrari
Juventus Benfica streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

JUVENTUS BENFICA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21 Juventus e Benfica scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Juventus Benfica in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Juventus Benfica: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Juventus e Benfica sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Benfica è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Juventus-Benfica
  • Dove: Allianz Stadium, Torino
  • Data: mercoledì 21 gennaio 2026
  • Ore: 21
  • Streaming: Amazon Prime Video
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Benfica in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. All. Mourinho.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca