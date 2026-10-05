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Italia Turchia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Nations League

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Italia Turchia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League

ITALIA TURCHIA STREAMING TV – Oggi, lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 20,45 Italia e Turchia si sfidano allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, partita valida per la fase a gironi della Uefa Nations League 2026-2027. Dove vedere Italia Turchia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Italia e Turchia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Francia Italia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Turchia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

  • Partita: Italia-Turchia
  • Data: lunedì 5 ottobre 2026
  • Orario: 20,45
  • Canale TV: Rai 1
  • Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia e Turchia di Nations League, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct. Mancini.

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz. Ct. Montella

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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