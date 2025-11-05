Inter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

INTER KAIRAT ALMATY STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21 Inter e Kairat Almaty scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Inter Kairat Almaty in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita di Champions nel dettaglio:

Inter Kairat Almaty: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Inter e Kairat Almaty sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Kairat Almaty è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 5 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Inter-Kairat Almaty

Inter-Kairat Almaty Dove : Stadio San Siro, Milano

: Stadio San Siro, Milano Data: mercoledì 5 novembre 2025

mercoledì 5 novembre 2025 Ore: 21

21 Streaming: Amazon Prime Video

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Kairat Almaty in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito

KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev