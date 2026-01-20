Inter Arsenal streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

INTER ARSENAL STREAMING TV – Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21 Inter e Arsenal scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Inter Arsenal in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Inter Arsenal: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Inter e Arsenal sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Arsenal è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 20 gennaio 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Inter Arsenal sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Inter-Arsenal

Inter-Arsenal Dove : stadio San Siro, Milano

: stadio San Siro, Milano Data: martedì 20 gennaio 2026

martedì 20 gennaio 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Inter Arsenal in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhaes, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.