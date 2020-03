Coronavirus, Higuain non rispetta la quarantena e vola in Argentina

L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain la scorsa notte (18 marzo) ha lasciato l’Italia per fare ritorno in Argentina. Secondo quanto riporta La Repubblica, l’attaccante ha violato la quarantena che la società aveva imposto a tutti i suoi dipendenti, giocatori compresi, dopo la positività del difensore, Daniele Rugani.

Higuain, come i compagni di squadra, si trovava in isolamento volontario a casa da una settimana ed è stato sottoposto al tampone che ha dato esito negativo. Il calciatore, secondo quanto riporta il quotidiano, si è quindi presentato all’aeroporto di Torino Caselle con una certificazione medica che dichiarava come lui non fosse positivo al coronavirus e con un jet privato che lo attendeva in pista.

Gli agenti della Polaria, che da settimane monitorano arrivi e partenze dallo scalo torinese in maniera molto scrupolosa, non hanno potuto far altro che autorizzare il volo. Gli agenti avrebbero anche contattato la società per capire se le certificazioni presentate fossero vere, ma non è chiaro se la Juventus fosse stata informata delle intenzioni dal proprio giocatore. Fatto sta che Higuain ha spiccato il volo. Destinazione Argentina.

L’itinerario

Essendo tutti i voli dall’Italia per l’Argentina bloccati dall’emergenza Coronavirus, Higuain ha optato per un volo privato: prima si è diretto in Francia, poi in Spagna e da lì è decollato per il Sudamerica.

