GP del Brasile 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la gara di Formula 1

GP BRASILE 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 17 novembre 2019, alle ore 18,10 va in scena il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio del Brasile che si corre sul circuito di Interlagos

I titoli costruttori e piloti ormai sono stati assegnati (Mercedes ed Hamilton). Si corre quindi per la gloria, per un bel piazzamento in classifica generale ma anche per prepararsi in vista della prossima stagione. Lo spettacolo è quindi assicurato.

Ma dove vedere il Gp del Brasile 2019 in tv? E in live streaming? E in chiaro? Quali sono gli orari di prove e gara? Ecco tutti i dettagli.

Gp Brasile 2019 streaming e diretta tv: dove vederlo

Come sempre la Formula 1 è una grande esclusiva dei canali Sky. La ventesima tappa del Mondiale 2019 è visibile in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), e in chiaro (gratis) ma in differita su Tv8.

La gara, con partenza dalle 18,10 di domenica 17 novembre 2019, è visibile anche sul canale Sky Sport Uno, canale 201 e in differita alle ore 21,30 su TV8. Le qualifiche saranno visibili sugli stessi canali.

La telecronaca è affidata come sempre a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Dal paddock Federica Masolin accompagnata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. L’analisi tecnica, con lo Sky Sport Tech, è affidata a Matteo Bobbi. Inoltre gli abbonati a Sky Q dotati di una tv compatibile possono seguire il Gp di Giappone 2019 con la qualità del 4K HDR.

Non solo. Chi non è abbonato a Sky può seguire il Gran Premio anche in differita in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre.

Gp Brasile 2019 streaming: orari tv (Sky e Tv8)

Come anticipato, dunque, il Gp del Brasile 2019 va in onda in diretta su Sky e su Tv8. Questo il dettaglio degli orari tv:

Venerdì 15 novembre 2019

Ore 15: Prove Libere 1

Ore 19: Prove Libere 2

Sabato 16 novembre 2019

Ore 16: Prove Libere 3

Ore 19: Qualifiche (trasmesse in differita su Tv8 alle 21.30)

Domenica 17 novembre 2019

Ore 18.10: Gara (trasmessa in differita su Tv8 alle 21.30)

GP Brasile 2019 streaming live: Sky Go

Gli appassionati di motori hanno la possibilità di seguire il Gran Premio del Brasile 2019 anche in live streaming, su Sky Sport F1 HD che come di consueto dà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio di streaming Sky Go. Per utilizzarlo gli utenti della piattaforma satellitare devono scaricare l’app Sky Go.

Il servizio di streaming consente di vedere le trasmissioni in ogni luogo sul proprio Pc o Mac, ma anche su smartphone o tablet. I sistemi operativi compatibili per Pc sono Windows 7 o superiori e per un dispositivo apple invece MAC OSX 10.9 o superiori.