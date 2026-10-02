Francia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League

FRANCIA ITALIA STREAMING TV – Oggi, venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 20,45 Francia e Italia si sfidano allo Stade de France di Parigi, partita valida per la fase a gironi della Uefa Nations League 2026-2027. Dove vedere Francia Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Francia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, venerdì 2 ottobre 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Francia Italia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Francia Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Francia-Italia

Francia-Italia Data: venerdì 2 ottobre 2026

venerdì 2 ottobre 2026 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Francia e Italia di Nations League, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Diouf, Upamecano, Jacquet, Kalulu; Camavinga, Da Cunha, Cherki; Olise, Dembélé, Doué. CT. Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito. CT. Mancini.