Francia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Nations League
Francia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League
FRANCIA ITALIA STREAMING TV – Oggi, venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 20,45 Francia e Italia si sfidano allo Stade de France di Parigi, partita valida per la fase a gironi della Uefa Nations League 2026-2027. Dove vedere Francia Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:
In tv
La partita tra Francia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, venerdì 2 ottobre 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.
Francia Italia streaming live
Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Francia Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:
- Partita: Francia-Italia
- Data: venerdì 2 ottobre 2026
- Orario: 20,45
- Canale TV: Rai 1
- Streaming: RaiPlay.it
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere la partita tra Francia e Italia di Nations League, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Diouf, Upamecano, Jacquet, Kalulu; Camavinga, Da Cunha, Cherki; Olise, Dembélé, Doué. CT. Zidane.