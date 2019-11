Hamilton campione del Mondo 2019 | Formula 1

Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo della Formula 1 per il terzo anno consecutivo. Il pilota inglese della Mercedes, grazie al secondo posto rimediato nel Gp degli Stati Uniti (Austin) 2019 (primo Bottas, terzo Verstappen), ha portato a casa il suo sesto titolo iridato.

Niente da fare quindi per il compagno di squadra Valterri Bottas che per strappare il titolo al collega/compagno di squadra era chiamato a una vera e propria impresa.

Con questo trionfo Hamilton diventa il secondo pilota nella storia della F1 a raggiungere sei titoli mondiali dopo il campione tedesco della Ferrari, Michael Schumacher.

LE NOTIZIE DI SPORT

Una vittoria meritata quella dell’inglese che ha dominato gran parte della stagione anche per demerito delle Ferrari. Le rosse infatti non sono partite benissimo, salvo reagire nel finale di stagione. A Maranello il titolo piloti non arriva ormai da 12 anni, da quel lontano 2007 nel quale i dissidi interni tra l’inglese e Fernando Alonso concessero il trionfo a Kimi Raikkonen. Un digiuno davvero enorme, quasi infinito, che ormai entra nell’ordine di lunghezza di quello pre-era Michael Schumacher. All’epoca i tifosi delle Rosse attesero dal 1979 al 2000. Questa volta quanto dovranno aspettare ancora?

La testa di tutti, Hamilton in primis, ora è rivolta al 2020. Riusciranno le Ferrari a spezzare il dominio delle Mercedes e di Hamilton? Di certo ci sarà da lavorare tanto e magari farlo con un pizzico di buon umore chiudendo il 2019 alla grande.

