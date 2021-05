Finale Champions League 2021, quanto guadagna chi vince: il montepremi

Quanto guadagna la squadra che vincerà la finale della Champions League 2021, in programma stasera – sabato 29 maggio – alle ore 21? Quella che si sta per chiudere è stata l’edizione più ricca di sempre, con un montepremi che arriva a toccare quasi 2 miliardi di euro. Ovviamente, si tratta della cifra totale investita nei premi corrisposti a tutti i club partecipanti dalla Uefa. Riuscire a calcolare la cifra esatta che si intascherà il club vincitore non è facile, ma possiamo provare a fare una stima. Le due finaliste (Manchester City e Chelsea) godranno di un gettone fisso pari a 15,3 milioni, oltre ad un 30 per cento degli incassi determinati dai risultati, il 30 per cento dal ranking storico e un 15 per cento dal market pool. Insomma, stiamo parlando di una cifra che va dai 90 ai 120 milioni di euro.

I premi della Uefa Champions League 2021

Ma vediamo insieme come vengono distribuiti i premi alle squadre partecipanti alla Uefa Champions League. A partire dalla fase a gironi, ogni squadra riceve un bonus di 2,7 milioni di euro per ogni vittoria e 900mila euro per ogni pareggio. Superata la fase a gironi, la Uefa ha stabilito un montepremi fisso per ogni passaggio del turno:

9,5 milioni per gli ottavi di finale;

10,5 milioni per i quarti di finale;

12,5 milioni per le semifinali;

15 milioni per la finale.

Al vincitore saranno inoltre assegnati 4 milioni di bonus, portando la somma dei vari passaggi di turno con i premi fissi fino alla bellezza di 51,5 milioni. Il ranking storico, invece, si basa sulle prestazioni dei club nelle ultime dieci edizioni della Champions League e può portane nelle casse delle società da 1 a 48 milioni. Infine, ll market pool prevede una fetta di 292 milioni derivanti dai diritti televisivi spariti dalle società sia in base al piazzamento nel proprio campionato e sia in base al cammino nell’attuale Champions.

Ma quindi quanto guadagna la squadra che vincerà la finale della Champions League 2021? La vincitrice della finale di Champions tra Manchester City e Chelsea, sommando tutti i premi sopra elencanti, potrebbe arrivare a guadagnare da 90 ai 120 milioni di euro che andranno sommati al botteghino della finale, presenti 12mila spettatori, e gli introiti dati dagli sponsor.