Finale Champions League 2020: lo stadio dove si gioca PSG-Bayern Monaco

Dove si gioca (stadio) la finale di Champions League 2020? A causa dell’emergenza Coronavirus lo scorso 17 giugno 2020 la Uefa ha deciso che la sede della finalissima del calcio europeo non verrà disputata a Istanbul, ma a Lisbona (Portogallo). Il tutto, ovviamente, a porte chiuse. Ma qual è lo stadio della finale di Champions League 2020? L’impianto prescelto è lo Stadio da Luz di Lisbona che ospiterà l’ultimo atto della massima competizione europea per club per la seconda volta dopo la finale del 2014. A sfidarsi saranno i francesi del Paris Saint Germain (PSG) e i tedeschi del Bayern Monaco. Calcio d’inizio alle ore 21.

Finale Champions League 2020: le info sullo stadio

Inaugurato nel 2003, in sostituzione del vecchio impianto, oltre ad ospitare le partite del Benfica è stato teatro di alcuni incontri di Euro 2004, tra cui la finale tra Portogallo e Grecia. Il precedente stadio del Benfica fu demolito e fu sostituito da un nuovo impianto di 66,147 posti. L’architetto Damon Lavelle progettò uno stadio che usasse il più possibile la luce naturale. La UEFA classifica il da Luz tra gli stadi “Elite”, riconoscimento che consente allo stadio di ospitare le finali delle coppe europee.

Nome: Stadio da Luz (Estadio do Sport Lisboa e Benfica)

Inaugurazione: 25 ottobre 2003

Prima partita: Benfica-Nacional Montevideo 2-1

Capienza: 64,642 posti

Indirizzo: Av. General Norton De Matos 1500, Lisbona

Architetto: Damon Lavelle

Streaming e tv

Abbiamo visto lo stadio dove si gioca la finale di Champions League 2020, ma dove vedere PSG-Bayern Monaco in tv e live streaming? La finale sarà visibile in diretta tv via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport (numero 251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite)). La finalissima sarà visibile anche in chiaro (gratis) su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Previsto (su entrambe le tv) ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di PSG e Bayern Monaco per la finale di Champions League allo Stadio da Luz di Lisbona:

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Davies, Boateng, Alaba, Kimmich; Goretzka, Thiago; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski.

