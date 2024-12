Federica Pellegrini su Thomas Ceccon: “Non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi”

Federica Pellegrini su Thomas Ceccon: “Non è il primo”

Federica Pellegrini replica a Thomas Ceccon, il nuotatore che dopo le Olimpiadi di Parigi aveva affermato di non aver ricevuto mai una parola di supporto dalla sua ex collega.

Intervistata dalla Stampa, l’ex atleta ha dichiarato a proposito del nuotatore: “Sono stipita e un po’ mi fa sorridere. Non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi”.

“Gli ho scritto dopo il record del mondo, c’è un video a Parigi in cui ci abbracciamo. Che dire? Davanti al nome Federica Pellegrini a qualcuno viene voglia di tirare batoste” ha aggiunto Federica Pellegrini.

Thomas Ceccon, infatti, in un’intervista al Corriere della Sera aveva dichiarato a proposito della campionessa: “Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no”.

L’ex nuotatrice non aveva immediatamente commentato le dichiarazioni di Ceccon, mentre a prendere le difese di Federica Pellegrini era stato il marito dell’ex campionessa, Matteo Giunta, che sui social aveva scritto: “Il Rispetto è il valore fondamentale alla base della vita e dello sport. Se non ce l’hai puoi anche aver vinto le Olimpiadi ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull’argomento”.