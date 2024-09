Federica Pellegrini e Matteo Giunta replicano a Thomas Ceccon: “Incommentabile, per me vali zero”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta replicano a Thomas Ceccon

Federica Pellegrini e Matteo Giunta replicano alle dichiarazioni di Thomas Ceccon il quale, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato che per lui la “Divina” non rappresentava “niente”.

Per Ceccon, infatti, nonostante i due si allenassero nella stessa struttura “non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente no”.

Secondo il Corriere della Sera, Federica Pellegrini non si aspettava quelle parole anche perché tra i due non risultano esserci stati degli screzi. L’ex atleta, inoltre, non avrebbe mancato di fare i suoi complimenti al collega ad esempio in occasione del record del mondo.

L’ex nuotatrice, tra una prova e l’altra a Ballando con le Stelle, avrebbe commentato le dichiarazioni di Ceccon con una sola parola: “Incommentabile”.

Più duro, invece, il commento di Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini nonché suo ex allenatore. Giunta, infatti, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Il Rispetto è il valore fondamentale alla base della vita e dello sport. Se non ce l’hai puoi anche aver vinto le Olimpiadi ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull’argomento”.