Sci, annullate le gare di Are per Coronavirus: Brignone vince Coppa del mondo

Federica Brignone ha quindi vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino. Un traguardo storico: un’atleta italiana non aveva mai vinto il trofeo in 54 edizioni. La valdostana, leader della classifica generale con 1378 punti, ha preceduto la statunitense Mikaela Shiffrin (a 153 lunghezze di distacco) e la slovacca Petra Vlhova (a 189 punti di ritardo).

La tappa di Coppa del Mondo femminile di Are è stata cancellata. La decisione è arrivata oggi dopo che è stato annunciato un caso di coronavirus tra le persone coinvolte nelle gare di sci. Lo ha comunicato il comitato organizzatore della tre giorni svedese, che prevedeva uno slalom parallelo giovedì, un gigante venerdì e uno slalom sabato.

Sci maschile

Per sabato e domenica a Kranjska Gora sono confermati (al momento) un gigante e uno slalom che dovrebbero chiudere la stagione maschile, senza la presenza degli italiani dopo la decisione della Fisi di non partecipare per le misure stringenti del comitato organizzatore sloveno.

