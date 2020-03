Coronavirus, Papu Gomez: “Runners, la gente muore… Restate a casa”

“Lo dico a tutti i runners o finti runners che vogliono ancora uscire ed allenarsi, restate a casa. Che ca** avete in testa? Basta, basta, basta”. Queste le parole dell’attaccante dell’Atalanta (la squadra di Bergamo) Papu Gomez su Instagram. Uno sfogo contro coloro che, nonostante il decreto del Governo che impone di restare a casa, continuano ad uscire per farsi una corsa o una passeggiata. “Ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire”, la chiosa del giocatore atalantino.

