Como Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Como Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

COMO ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 11 ottobre 2026, alle ore 12,30 Como e Roma scendono in campo allo stadio Sinigaglia di Como, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Como Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Como e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Como Roma è in programma per le ore 12,30 di oggi, domenica 11 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Como Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Konè, De Roon, Lulli; Dybala, Mora; Malen.