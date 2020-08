La Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva a 83 punti davanti all’Inter seconda con un punto in meno. Terza l’Atalanta che, come lo scorso, anno accede alla Champions League. Parteciperà alla prossima massima competizione europea per club anche la Lazio, quarta. Quinta invece la Roma che con 70 punti anticipa il Milan (66). I giallorossi volano direttamente alla fase a gironi dell’Europa League. I rossoneri dovranno passare per i preliminari. In Europa anche il Napoli 7 (vincitore della Coppa Italia). Il prossimo anno non saranno in Serie A invece Lecce, Brescia e Spal. I tre club chiudono rispettivamente a 25, 25 e 20 punti e retrocedono in Serie B. Salvo all’ultima giornata Genoa.