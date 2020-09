La presentazione shock del nuovo calciatore della Reggina: nel video si compie un omicidio

Reggina Calcio, il video di presentazione di Cionek

Il video di presentazione del calciatore brasiliano naturalizzato polacco Thiago Cionek pubblicato dalla Reggina Calcio ha lasciato gli utenti social sotto shock. Nel filmato si ricorda il gesto del difensore dello scorso marzo, quando sventò la rapina in una tabaccheria a Ferrara inseguendo e fermando il ladro.

Nel video di presentazione del club si vede un malvivente che entra in un bar di Reggio Calabria, ma quando vede Cionek seduto a un tavolino, scappa subito via spaventato. “Adesso vi difendo io” dice nella scena successiva il giocatore a favore di camera. Poi, però, il ladro torna nel bar, questa volta il calciatore non c’è più, e l’uomo dice: “Siete senza difesa”. A quel punto spara al barista uccidendolo. Il finale del filmato con omicidio è scioccante, numerose le polemiche sui social.

Leggi anche: Covid, c’è il calcio e poi c’è il resto del mondo: quando le regole non sono uguali per tutti (di Carmelo Leo)

Potrebbero interessarti Lazio Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A stasera Udinese Spezia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di stasera Sorteggi Champions League 2020 2021: le fasce per i gironi