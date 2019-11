Cina sconfitta dalla Siria: Lippi si dimette da commissario tecnico

Cina, Marcello Lippi si dimette

Marcello Lippi non è più il commissario tecnico della Cina. Subito dopo la sorprendente sconfitta subita a Dubai, 2-1 dalla Siria nelle qualificazioni Mondiali, il ct campione del Mondo con l’Italia a Berlino 2006 ha tagliato corto: “So che ho uno stipendio alto, anzi altissimo. So che devo prendermi tutte le responsabilità. Da oggi non sono più il commissario tecnico della Cina – le sue parole -. Saluto e ringrazio tutti”.

Non si tratta della prima volta che Lippi rassegna le dimissioni da ct della Cina. A gennaio 2019, dopo una sconfitta con l’Iran, aveva infatti già rassegnato le dimissioni salvo poi tornare in panchina a maggio dopo le dimissioni del suo successore Fabio Cannavaro. E ora? Chi allenerà la Cina?

LE NOTIZIE DI SPORT

