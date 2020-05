Ciclismo, ufficiali le nuove date del Giro d’Italia e del Tour de France

Ciclismo, ufficiale: ecco le nuove date del Giro d’Italia e del Tour de France 2020

Il ciclismo pensa alla ripresa post emergenza Coronavirus. Nel pomeriggio di oggi, 5 maggio 2020, l’Uci ha pubblicato le date delle principali corse del proprio calendario, stravolto dal Covid-19. Si parte il primo agosto a Siena con la Strade Bianche, una settimana più tardi spazio alla Sanremo. Il Giro d’Italia occuperà quasi per intero ottobre ma si sovrapporrà con altri appuntamenti importanti come Liegi, Fiandre, Roubaix e con l’inizio della Vuelta. Il nuovo calendario stilato dall’Uci, come ampiamente previsto, dà priorità al Tour de France (29 agosto-20 settembre, una settimana prima dei Mondiali). Ma vediamo insieme il calendario maschile e quello femminile di ciclismo post Coronavirus:

CALENDARIO MASCHILE

1° agosto: Strade Bianche

5-9 agosto: Tour di Polonia

8 agosto: Milano-Sanremo

12-16 agosto: Critérium du Dauphiné

16 agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic

25 agosto: Bretagne Classic – Ouest-France

29 agosto -20 settembre: Tour de France

7-14 settembre: Tirreno-Adriatico

11 settembre: Grand Prix Cycliste de Québec

13 settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal

20-27 settembre: Mondiali (Aigle-Martigny)

29 settembre -3 ottobre: BinckBank Tour

30 settembre: Freccia Vallone

3-25 ottobre: Giro d’Italia

4 ottobre: Liegi-Bastogne-Liegi

10 ottobre: Amstel Gold Race

11 ottobre: Gent-Wevelgem

14 ottobre: Dwars door Vlaanderen

15-20 ottobre: Gree – Tour of Guangxi

18 ottobre: Giro delle Fiandre

20 ottobre – 8 novembre: Vuelta a España

21 ottobre: Driedaagse Brugge-De Panne

25 ottobre: Parigi-Roubaix

31 ottobre: Il Lombardia

CALENDARIO FEMMINILE

1° agosto: Strade Bianche

8 agosto: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden TTT

9 agosto: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden RR

13-16 agosto: Ladies Tour of Norway

26 agosto: GP de Plouay – Lorient Agglomération Trophée WNT

29 agosto: La Course by Le Tour de France

1-6 settembre: Boels Ladies Tour

11-19 settembre: Giro d’Italia Internazionale Femminile

30 settembre: Freccia Vallone

4 ottobre: Liegi-Bastogne-Liegi

10 ottobre: Amstel Gold Race Ladies

11 ottobre: Gand-Wevelgem

18 ottobre: Giro delle Fiandre

20 ottobre: Tour of Guangxi Women’s WorldTour

20 ottobre: Driedaagse Brugge-De Panne

23-25 ottobre: Tour of Chongming Island

25 ottobre: Parigi-Roubaix

6-8 novembre: Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta

Potrebbero interessarti La storia di Kamba, ex calciatore dichiarato morto e che invece è ancora vivo Boca Juniors, la fidanzata di Villa denuncia violenze: “Mi maltratta, sono terrorizzata” L'Italia riparte, il pallone può attendere (di Lorenzo Zacchetti)